Керр: мне очень нравится Пол — он предпочитает телефонные звонки, а не текстовые сообщения

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр в очередной раз высказался об опытном разыгрывающем Крисе Поле, который пополнил ряды калифорнийского клуба минувшим летом в результате обмена с «Вашингтон Уизардс», куда перешёл атакующий защитник Джордан Пул.

«Мне очень нравится Крис, потому что он предпочитает телефонные звонки, а не текстовые сообщения. Крис — олдскульный человек, и он просто хочет поговорить. Этим летом у нас было четыре или пять отличных разговоров», — заявил Керр во время пресс-конференции.

Крис Пол и Дрэймонд Грин провели совместную тренировку:

57-летний специалист также ответил на вопрос, планирует ли он использовать Криса Пола как игрока стартовой пятёрки в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Керр дал понять, что окончательно не решил, как он планирует задействовать ветерана.

«В нашем составе по факту шесть игроков, которые могут играть в стартовом составе. Но, как мы знаем, стартовый состав — это пять игроков. Если это сработает, то все должны это принять», — ответил Керр.