Тренер «Голден Стэйт» Стив Керр: меня не беспокоит истекающий контракт, я готов работать

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр сообщил, что его не беспокоит истекающий следующим летом контракт, а также поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Я прекрасно себя чувствую в должности главного тренера. Я хочу находиться здесь. Я знаю, что руководство клуба также хочет, чтобы я был здесь, и поэтому я более чем уверен, что мы подпишем новый контракт. Но меня это совершенно не беспокоит. Я готов тренировать команду независимо от того, остался ли у меня один год по контракту или несколько. Никакой разницы.

Год назад мы завершили чемпионат победой и, честно говоря, немного раслабились. Такова человеческая природа, так всё устроено. Но когда вы проигрываете во втором раунде и чувствуете, что у вас был разочаровывающий сезон, гораздо легче собраться и сосредоточиться. Мне гораздо проще стать более требовательным тренером, и я думаю, что игроки тоже будут этого ожидать.

Крис Пол? Я очень рад тренировать его. Он один из величайших игроков, которых я когда-либо видел. Меня восхищает его контроль над игрой. Его команды, как правило, отлично владеют мячом. Он понимает, что он победитель. Так что я очень рад тренировать Криса и знаю, что он очень рад быть здесь», — рассказал Керр на пресс-конференции.