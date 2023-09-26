Джейсон Тейтум дал известному комику примерить джерси своего сына
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Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум поделился забавным эпизодом со своим другом, известным комиком Кевином Хартом.
В Сети появилось видео, на котором Харт примеряет джерси сына Тейтума.
Джейсон Тейтум — четырёхкратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. Также 25-летний баскетболист трижды входил в символические сборные по итогам регулярных чемпионатов.
В сезоне-2021/2022 форвард был признан MVP финала Восточной конференции. В 2022 году Джейсон дошёл с «Селтикс» до финала НБА, где они проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» — 2-4.
Ранее чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» 2008 года и член Зала славы Пол Пирс заявил, что Джейсон Тейтум входит в пятёрку лучших игроков лиги.
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