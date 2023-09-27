Останется ли Стив Керр в «Голден Стэйт» до конца своей карьеры?

Контракт главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра заканчивается грядущим летом. Сам специалист не высказывает обеспокоенности по поводу того, что процесс заключения нового соглашения ещё не начался. Но, даже если тренер в итоге переподпишет контракт, видите ли вы сценарий, при котором Стив останется в команде до конца карьеры на долгие годы вперёд? Хотим знать ваше мнение.

Керр начал свою тренерскую карьеру именно в «Голден Стэйт» ещё в 2014 году. Первый полноценный сезон для наставника оказался чемпионским. В итоге пятикратный чемпион НБА в качестве игрока начал прибавлять себе титулы уже в роли тренера. Стив стал главой одной из самых доминантных династий за последние десятилетия в НБА и смог привести команду к четырём чемпионствам.