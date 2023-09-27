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Стив Керр назвал игрока «Голден Стэйт», чьим прогрессом он впечатлился за межсезонье

Стив Керр назвал игрока «Голден Стэйт», чьим прогрессом он впечатлился за межсезонье
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о прогрессе тяжёлого форварда калифорнийского клуба Жонатана Куминги в нынешнем межсезонье Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я от него в восторге — у него было действительно хорошее лето. Когда я был за границей, я регулярно получал отчёты. И все тренеры были в восторге от него, говоря, что он действительно много работал и понимал, что от него требуется», — заявил Керр во время пресс-конференции.

Действующий контракт 20-летнего баскетболиста с «Голден Стэйт» рассчитан до конца сезона-2024/2025 (опция команды на $ 7,63 млн). Летом 2025 года форвард стать ограниченно свободным агентом.

В минувшем розыгрыше плей-офф Куминга принял участие в 10 матчах, набирая в среднем 3,4 очка, 0,9 подбора и 0,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,2, трёхочковых — 42,9.

Керр — в топе:
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