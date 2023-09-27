Вчера Холидэй заявил, что хотел бы завершить карьеру в «Милуоки», сегодня его обменяли

Разыгрывающий Джру Холидэй попал в забавную ситуацию. Накануне в интервью он заявил, что не хотел бы играть ни за какую другую команду и хотел бы остаться в «Милуоки» до конца карьеры, а сегодня стало известно о его обмене.

Холидэй перешёл в «Портленд Трэйл Блэйзерс» в результате трёхсторонней сделки по обмену звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда. Также «Портленд» получит незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Милуоки» и незащищённые права обмена с «Бакс» в 2028 и 2030 годах.

Третьей стороной, участвующей в сделке, стал «Финикс Санз», который пополнил состав Юсуфом Нуркичем, Нассиром Литтлом, Грейсоном Алленом и Кеоном Джонсоном.

33-летний Холидэй выступал в составе «Милуоки Бакс» с 2020 года. Вместе с командой он стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в 2021-м. Предстоящий сезон будет для него уже 15-м в НБА.