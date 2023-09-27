Войнаровски: «Портленд» обменяет Холидэя, так как в клубе доверяют таланту своих игроков

Известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что «Портленд Трэйл Блэйзерс» намерен совершить ещё несколько обменов, в частности клуб хочет расстаться с разыгрывающим Джру Холидэем.
Как пишет Войнаровски на своей странице в «Твиттере», «Портленд» легко расстанется с опытным игроком, так как в клубе доверяют таланту своих игроков задней линии.
Ожидается, что на 33-летнего Холидея будут претендовать «Филадельфия Сиксерс» и «Майами Хит».
Напомним, Холидей стал игроком «Портленд Трэйл Блэйзерс» в результате трёхсторонней сделки по обмену звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда.
Холидэй выступал в составе «Милуоки Бакс» с 2020 года. Вместе с командой он стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в 2021-м. Предстоящий сезон будет для него уже 15-м в НБА.
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