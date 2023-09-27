Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Войнаровски: «Портленд» обменяет Холидэя, так как в клубе доверяют таланту своих игроков

Войнаровски: «Портленд» обменяет Холидэя, так как в клубе доверяют таланту своих игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что «Портленд Трэйл Блэйзерс» намерен совершить ещё несколько обменов, в частности клуб хочет расстаться с разыгрывающим Джру Холидэем.

Как пишет Войнаровски на своей странице в «Твиттере», «Портленд» легко расстанется с опытным игроком, так как в клубе доверяют таланту своих игроков задней линии.

Ожидается, что на 33-летнего Холидея будут претендовать «Филадельфия Сиксерс» и «Майами Хит».

Напомним, Холидей стал игроком «Портленд Трэйл Блэйзерс» в результате трёхсторонней сделки по обмену звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда.

Холидэй выступал в составе «Милуоки Бакс» с 2020 года. Вместе с командой он стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в 2021-м. Предстоящий сезон будет для него уже 15-м в НБА.

Материалы по теме
Вчера Холидэй заявил, что хотел бы завершить карьеру в «Милуоки», сегодня его обменяли
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android