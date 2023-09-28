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Букмекеры назвали «Милуоки» фаворитом нового сезона НБА после обмена Лилларда

Букмекеры назвали «Милуоки» фаворитом нового сезона НБА после обмена Лилларда
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«Милуоки Бакс» стал считаться фаворитом предстоящего сезона Национальной баскетбольной ассоциации после обмена звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда из «Портленд Трэйл Блэйзерс».

До перехода Лилларда фаворитами сезона назывались действующий чемпион «Денвер Наггетс» и финалист сезона-2021/2022 «Бостон Селтикс». Теперь, по мнению букмекеров, у «Милуоки» самые высокие шансы завоевать титул чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации в новом сезоне.

Лиллард перешёл в «Милуоки» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды.

Разыгрывающий «Бакс» Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара переходят в «Портленд». Также «Портленд» получит незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Милуоки» и незащищённые права обмена с «Бакс» в 2028 и 2030 годах.

В «Финикс» перейдут центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кеон Джонсон.

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