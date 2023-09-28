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Инсайдер назвал клуб, который попытается выменять Холидэя, помимо «Филадельфии» и «Майами»

Инсайдер назвал клуб, который попытается выменять Холидэя, помимо «Филадельфии» и «Майами»
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Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что руководство «Голден Стэйт Уорриорз» попытается выменять разыгрывающего Джру Холидэя, перешедшего в «Портленд Трэйл Блэйзерс». Отмечается, что клуб из Калифорнии может задействовать ветерана Криса Пола.

Ранее инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что «Портленд» намерен совершить ещё несколько обменов. «Трэйл Блэйзерс» легко расстанутся с опытным Холидэем, так как в клубе доверяют таланту своих игроков задней линии.

Отмечалось, что, помимо «Голден Стэйт», на 33-летнего баскетболиста будут претендовать «Филадельфия Сиксерс» и «Майами Хит». Холидэй выступал в составе «Милуоки Бакс» с 2020 года, а в 2021-м стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Как Холидэй помог «Бакс»:
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