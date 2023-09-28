Как у Лилларда сложится этап карьеры в «Милуоки»?

Вчера, 27 сентября, состоялся важный обмен в НБА. Звёздный разыгрывающий Дэмьен Лиллард переходит в «Милуоки Бакс». Как сложится новый период карьеры баскетболиста? Хотим знать ваше мнение.

Лиллард переезжает в «Милуоки Бакс» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды.

Разыгрывающий «Бакс» Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара переходят в «Портленд». Также команда, расставшаяся с Лиллардом, получит незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Милуоки» и незащищённые права обмена с «Бакс» в 2028 и 2030 годах.

В «Финикс» перейдут центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.

Дэмьен провел всю свою карьеру в «Портленд Трэйл Блэйзерс».