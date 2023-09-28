«Следите за новостями». Дэмьен Лиллард опубликовал загадочный пост в соцсетях

Новоиспечённый звёздный разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард опубликовал новый пост в социальных сетях.

«К случайным людям мы обращаться не станем, но к болельщикам «Блэйзерс» и городу Портленду, который я искренне люблю, обратимся… и обратимся правдиво. Следите за новостями», — написал Лиллард.

Напомним, вчера стало известно, что Лиллард переезжает в «Милуоки Бакс» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды.

Разыгрывающий «Бакс» Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара переходят в «Портленд». Также команда, расставшаяся с Лиллардом, получит незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Милуоки» и незащищённые права обмена с «Бакс» в 2028 и 2030 годах.