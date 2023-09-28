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Журналист Boston Globe рассказал об интересе к Джру Холидэю со стороны «Бостона»

Североамериканский журналист и обозреватель Boston Globe Адам Химмельсбах высказался по поводу возможного перехода разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Джру Холидэя в «Бостон Селтикс».

«Это не является большим сюрпризом, но мне сказали, что «Селтикс» изучат возможность обмена Джру Холидэя», — написал Химмельсбах в своих социальных сетях.

Ранее Дэмьен Лиллард перешёл к «Милуоки Бакс» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара перешли в «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Также «Портленд» получил незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Бакс» и незащищённые права обмена с «оленями» в 2028 и 2030 годах. В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.