Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Журналист Boston Globe рассказал об интересе к Джру Холидэю со стороны «Бостона»

Журналист Boston Globe рассказал об интересе к Джру Холидэю со стороны «Бостона»
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский журналист и обозреватель Boston Globe Адам Химмельсбах высказался по поводу возможного перехода разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Джру Холидэя в «Бостон Селтикс».

«Это не является большим сюрпризом, но мне сказали, что «Селтикс» изучат возможность обмена Джру Холидэя», — написал Химмельсбах в своих социальных сетях.

Ранее Дэмьен Лиллард перешёл к «Милуоки Бакс» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара перешли в «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Также «Портленд» получил незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Бакс» и незащищённые права обмена с «оленями» в 2028 и 2030 годах. В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.

Куда ещё может перейти Холидэй?
Инсайдер назвал клуб, который попытается выменять Холидэя, помимо «Филадельфии» и «Майами»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android