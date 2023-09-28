Эксперт объяснил, в каком случае Дэмьен Лиллард войдёт в список 35 лучших игроков

Североамериканский журналист и известный спортивный аналитик Ник Райт прокомментировал переход звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда из «Портленд Трэйл Блэйзерс» в «Милуоки Бакс», а также оценил его исторический статус.

«Имея в своём распоряжении чемпионский титул, Яннис Адетокунбо опережает Кевина Дюранта в списке 50 лучших игроков за последние 50 лет. Если Дэмьен Лиллард станет чемпионом и при этом будет играть великолепно, я думаю, он войдёт в число 35 лучших игроков», — заявил Райт в эфире программы First Things First.

Лиллард помогает дочери забивать сверху:

Ранее Дэмьен Лиллард перешёл к «Милуоки» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара перешли в «Портлендс».

Также «Трэйл Блэйзерс» получили незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Бакс» и незащищённые права обмена с «оленями» в 2028 и 2030 годах. В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.