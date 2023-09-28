Патрик Беверли — об обмене Холидэя в «Портленд»: потерять Джру — это существенно

Новоиспечённый разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли оценил переход разыгрывающего Джру Холидэя из «Милуоки Бакс» в «Портленд Трэйл Блэйзерс». По мнение Беверли, «Милуоки» потерял многое.

«Потерять Джру Холидэя — это существенно. Это всё, что я хотел бы сказать», — написал Беверли в своих социальных сетях.

Ранее Дэмьен Лиллард перешёл в «Бакс» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара перешли в «Портленд».

Также «Трэйл Блэйзерс» получили незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Милуоки» и незащищённые права обмена с «оленями» в 2028 и 2030 годах. В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.