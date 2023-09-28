Инсайдер ESPN оценил выгоду команд, участвующих в сделке по Лилларду

Инсайдер ESPN NBA Кевин Пелтон оценил сделку трёх команд по обмену с участием Дэмьена Лилларда, поставив «Финикс Санз» самую низкую оценку из трёх.

Напомним, вчера, 27 сентября, произошёл значимый обмен между тремя командами («Милуоки Бакс», «Финикс Санз», «Портленд Трэйл Блэйзерс»). По его итогам Лиллард оказался в «Милуоки», где образует звёздный дуэт с Адетокунбо.

Пелтон поставил оценки следующим образом:

«Финикс Санз», B-

«Милуоки Бакс», B+

«Портленд Трэйл Блэйзерс», B+

Разыгрывающий «Бакс» Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара перешли в «Портленд». Также команда, расставшаяся с Лиллардом, получила незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Милуоки» и незащищённые права обмена с «Бакс» в 2028 и 2030 годах.

В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон. Дэмьен провёл всю свою карьеру в «Портленд Трэйл Блэйзерс», но ни разу не смог привести команду к чемпионству.