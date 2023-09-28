Генеральный менеджер «Милуоки» высказался по поводу перехода Лилларда

Генеральный менеджер «Милуоки Бакс» Джон Хорст дал комментарий по поводу перехода звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда в команду.

«Дэмьен Лиллард — элитный игрок нашей лиги, за которым мы давно следим. Такие возможности редки, их трудно оценить и реализовать. Мы невероятно благодарны за эту возможность и очень рады приветствовать Дэмьена и его семью в «Милуоки Бакс». Его характер, конкурентоспособность, талант и опыт дополняют нашу команду и дают нам наилучший шанс побеждать», — приводит слова Хорста Hoops Wire.

Напомним, вчера, 27 сентября, произошёл значимый обмен между тремя командами («Милуоки Бакс», «Финикс Санз», «Портленд Трэйл Блэйзерс»). По его итогам Лиллард оказался в «Милуоки, где образует звёздный дуэт с Адетокунбо.