«Милуоки» – главный претендент на чемпионство после обмена Лилларда по версии букмекеров

Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» возглавил таблицу претендентов на титул по версии букмекерской конторы FanDuel, после того как в команду пополнил разыгрывающий Дэмьен Лиллард, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях.

По данным источника, «Милоуки» имеют наибольшие шансы на победу в чемпионате, следом расположились «Бостон Селтикс», «Финикс Санз», «Денвер Наггетс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз».

Напомним, ранее Дэмьен Лиллард перешёл в «Милуоки Бакс» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара перешли в «Портленд».

Также «Трэйл Блэйзерс» получили незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Милуоки» и незащищённые права обмена с «Бакс» в 2028 и 2030 году. В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.