«Портленд» в конце прошлого сезона попросил Дэмьена пропустить 10 матчей, игрок согласился

Руководство «Портленд Трэйл Блэйзерс» просило звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда пропустить 10 оставшихся матчей в рамках минувшего регулярного чемпионата. Об этом сообщает инсайдер Крис Хэйнс в своём последнем материале на Bleacher Report.

Примечательно, что Лиллард согласился, а официальная причина пропуска обозначалась как повреждение икроножной мышцы. Таким образом «Портленд» хотел увеличить свои позиции на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лиллард помогает дочери забивать сверху:

Ранее Дэмьен Лиллард перешёл в «Милуоки Бакс» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара перешли в «Трэйл Блэйзерс».

Также «Портленд» получил незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Бакс» и незащищённые права обмена с «оленями» в 2028 и 2030 году. В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.