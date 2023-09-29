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Шэмс Чарания: есть хороший шанс, что Джру Холидэй перейдёт в другую команду до медиадня

Шэмс Чарания: есть хороший шанс, что Джру Холидэй перейдёт в другую команду до медиадня
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Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания высказался о возможном обмене разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» в другую команду.

«Есть хороший шанс, что Джру Холидэй перейдёт в другую команду до медиадня в понедельник. У «Клипперс» есть интерес к игроку, также «Сиксерс» будут активно бороться за него, где Джеймсу Хардену придётся принять участие в такой сделке», — заявил Чарания во время эфира Pat McAfee Show.

Ранее Дэмьен Лиллард перешёл в «Милуоки Бакс» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара перешли в «Портленд».

Также «Трэйл Блэйзерс» получили незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Милуоки» и незащищённые права обмена с «Бакс» в 2028 и 2030 году. В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.

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