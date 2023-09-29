Дэмьен Лиллард сделал заявление в адрес «Портленда» после обмена в «Милуоки»

Звёздный разыгрывающий Дэмьен Лиллард, недавно ставший игроком «Милуоки Бакс», поблагодарил свой бывший клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс», признавшись, что в будущем рассчитывает вновь в нём оказаться.

«Я хочу начать с того, что скажу, что это не прощание, а «увидимся позже». Я всегда говорил искренне, когда речь заходила о тебе, «Портленд». Считаю команду своим домом, и это не изменится. Я провёл здесь всю свою взрослую жизнь и завёл очень много друзей, которых никогда не забуду. Моменты на баскетбольной площадке, какими бы замечательными они ни были, даже не идут в сравнение с тем опытом, который я пережил со всеми вами. То, как вы встретили меня с первого дня, не оставляло иного выбора, кроме как тысячу раз отвечать взаимностью.

Должен признать, что мне очень грустно видеть, как некоторые люди переходят границы и обсуждают мой запрос на обмен, не зная фактов. Ведь я действительно один из вас. Я надеюсь, что настанет день, когда мы сможем собраться вместе и вспомнить великие времена, которых больше не будет – по крайней мере, таких, какими они были. ⟨...⟩ Я верю, что настанет день, когда я снова надену форму «Блэйзерс». Надеюсь, к тому времени меня простят за то, что я разбил сердце вам и себе», — написал Лиллард у себя в соцсетях.

Лиллард помогает дочери забивать сверху: