Появилось видео изготовления джерси «Милуоки» для Дэмьена Лилларда

Появилось видеозапись, на которой демонстрируется процесс изготовления джерси для звёздного новичка «Милуоки Бакс» Дэмьена Лилларда. Лиллард стал игроком «Милуоки» в рамках сделки «Бакс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Финикс Санз».

Появилось видео изготовления джерси «Милуоки Бакс» для Дэмьена Лилларда:

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 передачи. Ранее сообщалось, что Дэмьен хотел бы продолжить карьеру исключительно в «Майами Хит».

Не так давно Лиллард поблагодарил «Трэйл Блэйзерс», признавшись, что в будущем рассчитывает вновь оказаться в команде.