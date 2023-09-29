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Появилось видео изготовления джерси «Милуоки» для Дэмьена Лилларда

Появилось видео изготовления джерси «Милуоки» для Дэмьена Лилларда
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Появилось видеозапись, на которой демонстрируется процесс изготовления джерси для звёздного новичка «Милуоки Бакс» Дэмьена Лилларда. Лиллард стал игроком «Милуоки» в рамках сделки «Бакс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Финикс Санз».

Появилось видео изготовления джерси «Милуоки Бакс» для Дэмьена Лилларда:

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 передачи. Ранее сообщалось, что Дэмьен хотел бы продолжить карьеру исключительно в «Майами Хит».

Не так давно Лиллард поблагодарил «Трэйл Блэйзерс», признавшись, что в будущем рассчитывает вновь оказаться в команде.

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