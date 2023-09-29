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Владимир Гомельский дал прогноз на выступление «Голден Стэйт» в новом сезоне НБА

Владимир Гомельский дал прогноз на выступление «Голден Стэйт» в новом сезоне НБА
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский предположил, на что сможет претендовать «Голден Стэйт Уорриорз» в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я думаю, что «Голден Стэйт» дойдёт до второго круга плей-офф, но на титул претендовать не будет», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, в прошлом сезоне НБА «Уорриорз» дошли до полуфинала Западной конференции, где в шести матчах проиграли «Лос-Анджелес Лейкерс». Счёт в серии был 2-4.

Бронни Джеймс посетил 3-й матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»:

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» примет Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации в 2025 году. Последний раз «Уорриорз» принимали Матч всех звёзд в 2000 году.

Где пройдёт МВЗ в 2025-м:
«Голден Стэйт» примет Матч всех звёзд НБА в 2025 году
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