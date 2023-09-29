Дарвин Хэм рассказал, кто займёт позицию стартового разыгрывающего в «Лейкерс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал, что рассчитывает на Д'Анджело Расселла как на стартового разыгрывающего команды.

«Он здорово коммуницирует, подбадривает новичков. Он наш стартовый разыгрывающий. Он очень умный баскетболист. Он выбрал нас, и мы верим в него. Это один из тех парней, которые испытывают гордость не только от своих выступлений, но и от выступлений товарищей по команде», — приводит слова Хэма Silverscreenandroll.

Напомним, этим летом Расселл заключил с «Лейкерс» новый двухлетний контракт на сумму $ 37 млн. В плей-офф прошедшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации Д'Анджело принял участие в 16 матчах, в которых в среднем за игру набирал 13,3 очка, совершал 2,9 подбора и отдавал 4,6 результативной передачи.

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