Эксперт: мост между Лиллардом и «Портлендом» сожжён

Репортёр Сэм Куинн объяснил, почему в «Портленд Трэйл Блэйзерс» вряд ли в будущем захотят возвращения звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда.

«Он не имеет право расстраиваться из-за того, что генеральный менеджер «Портленда» не захочет возвращать вас обратно. Дэмьен был настроен на переход только в одно место, а его агент публично пытался отпугнуть 28 команд от обмена. Мост был сожжён», — заявил Куинн в социальных сетях.

Ранее Лиллард перешёл в «Милуоки Бакс» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара перешли в «Портленд».

Также «Трэйл Блэйзерс» получили незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Милуоки» и незащищённые права обмена с «Бакс» в 2028 и 2030 годах. В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кеон Джонсон.