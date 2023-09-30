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Билл Симмонс рассказал, в каком случае «Лейкерс» смогут выменять Джру Холидэя

Билл Симмонс рассказал, в каком случае «Лейкерс» смогут выменять Джру Холидэя
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Североамериканский журналист и эксперт Билл Симмонс выразил мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» со временем может выменять новоиспечённого разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Джру Холидэя.

«К «Лейкерс» тоже нужно относиться серьёзно, но они не смогут ничего сделать до декабря. По сути, они повторно подписали Д'Анджело Рассела и могут обменять его позже в будущем. Но может возникнуть ситуация, когда «Портленду» не понравится первоначальные предложения, и они скажут, что просто подождут, пока не начнётся сезон», — заявил Симмонс во время подкаста Off The Pike Podcast.

Ранее Дэмьен Лиллард перешёл в «Милуоки Бакс» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара перешли в «Портленд».

Также «Трэйл Блэйзерс» получили незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Милуоки» и незащищённые права обмена с «оленями» в 2028 и 2030 годах. В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.

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