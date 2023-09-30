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Инсайдер: Лиллард потерял дар речи, когда узнал о переходе в «Милуоки»

Инсайдер: Лиллард потерял дар речи, когда узнал о переходе в «Милуоки»
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Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс рассказал о том, как звёздный разыгрывающий Дэмьен Лиллард в моменте отреагировал на новости об обмене в «Милуоки Бакс».

«Я разговаривал с Дэмьеном по телефону, когда ему сообщили, что он отправится в «Милуоки». Он просто потерял дар речи. Он мне тут же начал говорить, что ему надо всё обдумать. Он повторял это несколько раз.

Потом он говорил о своих детях, думал, что же они будут делать. Постепенно со временем он начал думать о баскетболе. И сразу начал думать позитивно, заявлял, что это будет лучшая команда, в которой он играл. А потом он прочитал сообщение от Янниса, в котором говорилось: «Давай возьмём это грёбаное чемпионство»», — рассказал Крис Хэйнс на подкасте UNCUT.

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