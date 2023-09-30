Джейсон Тейтум отказался от операции на запястье в летнее межсезонье

Звёздный баскетболист «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум не желает иметь дел с докторами и лечить своё запястье, об этом сообщил известный журналист и инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

По сведениям источника, Тейтум обратился к множеству докторов и специалистов и в итоге решил отказаться от операции.

Напомним, Джейсон Тейтум — четырёхкратный участник Матча всех звёзд ассоциации. Также 25-летний баскетболист трижды входил в символические сборные по итогам регулярных чемпионатов.

В сезоне-2021/2022 форвард был признан MVP финала Восточной конференции. В 2022 году Джейсон дошёл с «Селтикс» до финала НБА, где они проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» — 2-4.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Тейтум сыграл в 74 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 30,1 очков, совершал 8,8 подбора и отдавал 4,6 передачи. В плей-офф у него были следующие статистические показатели – 27,2 очка, 10,5 подбора и 5,3 передачи.