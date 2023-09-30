Генменеджер «Портленда» рассказал об эмоциях во время переговоров по Лилларду

Генеральный менеджер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Джо Кронин высказался о переговорах об обмене звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда в «Милуоки Бакс» в это межсезонье.

«Я повторял себе: «Забудь об эмоциях, разочаровании и усталости». Умолял себя не соглашаться успокаиваться. Продолжал говорить [агенту Марку] Бартельштейну: «Доверься мне, вам понравится загадочный игрок. Просто верьте мне», — приводит слова Кронина ESPN US.

Появилось видео изготовления джерси «Милуоки» для Лилларда:

Дэмьен Лиллард был выбран «Портлендом» на драфте НБА 2012 года под шестым номером и все 11 лет в лиге отыграл за команду из Орегона. Его лучшим достижением с командой был выход в финал Западной конференции в сезоне-2019. Тогда Лиллард в среднем за игру в плей-офф набирал 26,9 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 6,6 результативной передачи.