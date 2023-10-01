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Толпа болельщиков в Милуоки встретила Дэмьена Лилларда

Толпа болельщиков в Милуоки встретила Дэмьена Лилларда
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Болельщики «Милуоки Бакс» встретили новоиспечённого звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда, который оказался в команде в результате громкого обмена.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Лиллард перешёл в «Милуоки» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде, форвард Тумани Камара перешли в «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Также «Портленд» получил незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Бакс» и незащищённые права обмена с «оленями» в 2028 и 2030 году. В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.

Конец истории:
Дождались! Дэмьена Лилларда обменяли в «Милуоки» — он давно хотел играть вместе с Яннисом
Дождались! Дэмьена Лилларда обменяли в «Милуоки» — он давно хотел играть вместе с Яннисом
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