Стали известны подробности обмена с участием Джру Холидэя

«Бостон Селтикс» обменяли Джру Холидэя из «Портленд Трэйл Блэйзерс» на Малкольма Брогдона, Роберта Уильямса, драфт-пик первого раунда в 2024 году и драфт-пик первого раунда 2029 года, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях.

Напомним, ранее Дэмьен Лиллард перешёл в «Милуоки Бакс» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара перешли в «Портленд».

Также «Трэйл Блэйзерс» получили незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Бакс» и незащищённые права обмена с «оленями» в 2028 и 2030 годах. В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.