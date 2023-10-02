Ривз назвал игрока «Лейкерс», следующий сезон для которого будет прорывным

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз ответил на вопрос по поводу игрока команды, для которого следующий сезон НБА получится прорывным. По мнению Ривза, таким игроком может оказаться разыгрывающий Д'Анджело Расселл.

«Это сложный вопрос, ведь у нас так много парней. Я чувствую, что это будет Расселл. Многие могут сказать, что он был не очень последовательным в концовке сезона. Но мне кажется, что он здорово провёл тренировочный лагерь и предсезонку. Думаю, его возможность играть с Леброном и Дэвисом пойдёт ему на пользу», — приводит слова Ривза Lakers Nation.

Кайри Ирвинг посетил 4-й матч «Лейкерс» – «Денвер»:

Напомним, этим летом Расселл заключил с «Лейкерс» новый двухлетний контракт на сумму $ 37 млн.