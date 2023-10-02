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Дэмьен Лиллард надел джерси «Милуоки Бакс»

Дэмьен Лиллард надел джерси «Милуоки Бакс»
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Звёздный разыгрывающий Дэмьен Лиллард примерил джерси «Милуоки Бакс», куда он перешёл в результате сделки, в общей сложности в которой приняли участие три команды («Бакс», «Финикс Санз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс»).

Фото: https://twitter.com/Digits3Hoops

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи. В межсезонье неоднократно сообщалось, что звёздный разыгрывающий сделал запрос на обмен. Говорилось, что игрок хотел бы продолжить карьеру исключительно в «Майами Хит».

Болельщики «Милуоки Бакс» встретили новичка команды Дэмьена Лилларда:

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