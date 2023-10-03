Джейлен Браун — об Олимпиаде в Париже: нет большей чести, чем играть за сборную США

Звёздный атакующий защитник, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался о возможном выступлении за сборную США на Олимпийских играх в Париже.

«Хочу ли я выступить в составе сборной США на Олимпиаде в Париже? Нет большей чести, чем играть за сборную США по баскетболу. Иметь возможность представлять свою страну и людей. Было бы очень здорово принять участие», — сказал Браун во время медиадня «Бостона».

Напомним, в это межсезонье Джейлен Браун и «Бостон Селтикс» договорились о пятилетнем супермаксимальном продлении контракта на сумму $ 304 млн, что делает контракт самым дорогим в истории НБА.

26-летний Браун в рамках минувшего плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации принял участие в 20 встречах, набирая в среднем 22,7 очка, 5,6 подбора и 3,4 передачи. Его команда уступила «Майами Хит» в финале Восточной конференции.