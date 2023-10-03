Крис Пол отреагировал на возможность стать запасным игроком в «Голден Стэйт»

Новоиспечённый разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол прокомментировал потенциально новую роль в калифорнийском клубе. В частности, Пол дал понять, что не возражает выходить со скамейки запасных.

«Во время Олимпиады 2008 году [в составе сборной США] у меня была возможность выходить со скамейки запасных, и это было здорово. Любой, кто меня знает, знает, что я нацелен только на победу», — заявил Пол во время пресс-конференции в рамках медиадня Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Крис Пол и Дрэймонд Грин провели совместную тренировку:

Прошлым летом «Вашингтон Уизардс» и «Голден Стэйт» провели обмен, в результате которого Пол отправился к «Уорриорз», а столичная команда получила защитника Джордана Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м.