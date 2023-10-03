Лидер «Бостона» Джейлен Браун высказался о новичке Джру Холидэе

Атакующий защитник и один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун поделился мнением о переходе в команду разыгрывающего Джру Холидэя. Ранее Холидей выступал за «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Джру Холидей фантастический. Он играет с невероятной силой, и её невозможно не почувствовать. Просто убийца», — приводит слова Брауна у себя в социальных сетях журналист Дэниел Донабедиан.

«Бостон» выменял опытного защитника Холидэя, закрыв позицию разыгрывающего после того, как расстался с Маркусом Смартом. За игрока «Селтикс» отдали Малкольма Брогдона, Роберта Уильямса, драфт-пик первого раунда в 2024 году и драфт-пик первого раунда 2029 года.

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