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Появилось новое фото Дэмьена Лилларда в джерси «Милуоки»

Появилось новое фото Дэмьена Лилларда в джерси «Милуоки»
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Звёздный разыгрывающий Дэмьен Лиллард в очередной раз предстал в джерси «Милуоки Бакс». В эту команду он перешёл в результате сделки, в общей сложности в которой приняли участие три клуба («Бакс», «Финикс Санз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс»).

Фото: https://twitter.com/tmjgarcia

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата. В этих встречах разыгрывающий в среднем набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора, а также отдавал 7,3 результативной передачи.

В межсезонье неоднократно сообщалось, что игрок сделал запрос на обмен. Говорилось, что Дэмьен желал продолжить карьеру исключительно в команде «Майами Хит».

Болельщики «Милуоки» встретили Дэмьена Лилларда:

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