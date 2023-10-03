Появилось новое фото Дэмьена Лилларда в джерси «Милуоки»

Звёздный разыгрывающий Дэмьен Лиллард в очередной раз предстал в джерси «Милуоки Бакс». В эту команду он перешёл в результате сделки, в общей сложности в которой приняли участие три клуба («Бакс», «Финикс Санз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс»).

Фото: https://twitter.com/tmjgarcia

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата. В этих встречах разыгрывающий в среднем набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора, а также отдавал 7,3 результативной передачи.

В межсезонье неоднократно сообщалось, что игрок сделал запрос на обмен. Говорилось, что Дэмьен желал продолжить карьеру исключительно в команде «Майами Хит».

Болельщики «Милуоки» встретили Дэмьена Лилларда: