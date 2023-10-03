Конгресс США призвал НБА не использовать экипировку, изготовленную в Китае

Комитет Конгресса США по Китаю направил руководству Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) письмо с призывом отказаться от экипировки, изготовленной в Китае с применением принудительного труда, сообщает ESPN US.

По информации источника, в письме лидеры комитета попросили комиссионера НБА Адама Сильвера ознакомиться с «печальными реальностями геноцида в Китае». В письме также содержится призыв к лиге запретить любую экипировку с логотипом НБА, изготовленную с использованием принудительного труда из Китая, и запретить игрокам носить в дни матчей обувь, изготовленную китайскими компаниями с использованием хлопка из Синьцзяна, региона, где проживает более миллиона уйгуров.

Ни НБА, ни профсоюз игроков пока не прокомментировали эту информацию.