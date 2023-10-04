Стефен Карри объяснил, почему Дарио Шарич идеально вписывается в состав «Голден Стэйт»

Звёздный разыгрывающий, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри заявил, что приход в калифорнийскую команду тяжёлого форварда Дарио Шарича положительно скажется на коллективе.

«Он знает, как двигаться в нападении, ставить заслоны и работать без мяча. Он проделывал то же самое в составе своей национальной команды или даже в «Финиксе», играя вместе с Крисом Полом. Я уже общался с ним и отметил то, как он видит игру», — заявил Карри во время пресс-конференции.

Дарио Шарич был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2014 года под общим 12-м номером «Филадельфией Сиксерс», где провёл первые три с половиной сезона. В прошлом сезоне хорват выступал за «Оклахома-Сити Тандер» и «Финикс Санз».

В минувшем регулярном сезоне Шарич принял участие в 57 матчах, набирая в среднем 6,4 очка, делая 3,6 подбора и 1,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,8, трёхочковых — 39,1.

Тренировка Стефена Карри и Криса Пола на базе «Голден Стэйт»: