Стив Керр рассказал, как собирается использовать Криса Пола в «Голден Стэйт»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мыслями насчёт новоиспечённого разыгрывающего Криса Пола. Керр в том числе поделился, каким образом он собирается использовать опыт ветерана. Отметим, что специалист также планирует выпустить Пола в стартовом составе первого предсезонного матча.

«Мы будем чаще использовать пик-н-роллы, поскольку Крис Пол является одним из лучших исполнителей в мире. Но ему также интересна и наша система, он готов быть её частью. Он очень умный игрок, который всегда находит способ быть эффективным. Мы будем опираться на него, а он будет опираться на нас», — приводит слова Керра The Athletic.

Прошлым летом «Вашингтон Уизардс» и «Голден Стэйт» провели обмен, в результате которого Пол отправился к «Уорриорз», а столичная команда получила защитника Джордана Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м.

Тренировка Стефена Карри и Криса Пола на базе «Голден Стэйт»: