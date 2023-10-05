Стив Керр озвучил одну из целей «Голден Стэйт» на предстоящий сезон НБА
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр во время тренировочного лагеря калифорнийской команды заявил, что команда намерена сконцентрироваться на игре в обороне и быть в десятке лучших клубов по игре в защите.
Об этом сообщает обозреватель ESPN Кендра Эндрюс в своих социальных сетях. Керр также упомянул, что разыгрывающий Гэри Пэйтон II должен сыграть ключевую роль в формировании защиты команды.
Отметим, что «Голден Стэйт» в прошлом регулярном чемпионате НБА занял пятое место, одержав 44 победы при 38 поражениях. В плей-офф команда в первом раунде обыграла «Сакраменто Кингз» со счётом 4-3, но затем уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2-4.
Тренировка Стефена Карри и Криса Пола на базе «Голден Стэйт»:
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