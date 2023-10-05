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Стив Керр озвучил одну из целей «Голден Стэйт» на предстоящий сезон НБА

Стив Керр озвучил одну из целей «Голден Стэйт» на предстоящий сезон НБА
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр во время тренировочного лагеря калифорнийской команды заявил, что команда намерена сконцентрироваться на игре в обороне и быть в десятке лучших клубов по игре в защите.

Об этом сообщает обозреватель ESPN Кендра Эндрюс в своих социальных сетях. Керр также упомянул, что разыгрывающий Гэри Пэйтон II должен сыграть ключевую роль в формировании защиты команды.

Отметим, что «Голден Стэйт» в прошлом регулярном чемпионате НБА занял пятое место, одержав 44 победы при 38 поражениях. В плей-офф команда в первом раунде обыграла «Сакраменто Кингз» со счётом 4-3, но затем уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2-4.

Тренировка Стефена Карри и Криса Пола на базе «Голден Стэйт»:

Керр — в списке:
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