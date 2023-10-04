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Джордан Пул — о «Вашингтоне»: мы знаем, что нужно для построения культуры чемпионов

Джордан Пул — о «Вашингтоне»: мы знаем, что нужно для построения культуры чемпионов
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Новоиспечённый атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул рассказал о том, какой настрой он ожидает увидеть в столичной команде к предстоящему сезону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мы знаем, что нужно для построения культуры чемпионов. Всё начинается с взаимодействия и возможности играть за своих товарищей по команде. Важно знать, кто они как люди», — приводит слова Пула аккаунт Hoop District в социальных сетях.

Отметим, что минувшим летом Пул был обменян из «Голден Стэйт» в «Вашингтон» после провального плей-офф. Также одной из причин разлада взаимоотношений Пула и команды стала драка с форвардом Дрэймондом Грином, видеозапись которой была анонимно опубликована летом 2022 года.

Джордан Пул показал, как готовится к новому сезону:

С летней тренировки Пула:
Фото
Джордан Пул потренировался с бывшими партнёрами по «Голден Стэйт» Карри и Томпсоном
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