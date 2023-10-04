Стив Керр раскрыл планы на Клэя Томпсона в новом сезоне НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, как планирует использовать навыки атакующего защитника Клэя Томпсона в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

«Мы думаем, что в этом году Клэй сможет защищаться против четвёртых номеров. Он силён физически. Полагаем, он справится», — сказал Керр на пресс-конференции.

В минувшем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации 33-летний Томпсон принял участие в 13 матчах, в среднем набирая 18,5 очка, совершая 4,2 подбора и отдавая 2,2 передачи при общей реализации бросков с игры 38,8%, трёхочковых — 36,8%.

Клэй Томпсон забросил с центра площадки:

Ранее генменеджер «Голден Стэйт» Майк Данливи высказался о ситуации с истекающими в следующем году контрактами Керра и Томпсона.