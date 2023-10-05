Тейтум: говорил Лилларду, что Бостон — прекрасное место и здесь будут рады видеть его

Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум признался, что разговаривал со звёздным разыгрывающим Дэмьеном Лиллардом до его обмена в «Милуоки Бакс».

«Дэйм — это тот, с кем у меня действительно хорошие отношения, я знаю его уже давно. Мы вместе играли за сборную США, выиграли золотую медаль, поэтому я часто с ним общаюсь. Я сказал ему, что в Бостоне будут рады видеть его, если он когда-нибудь об этом подумает.

Я не пытался изменить его мнение. Когда кто-то принял решение, вы должны уважать его. Мы время от времени общаемся по FaceTime, поэтому иногда я говорил ему, что Бостон — прекрасное место, если он не знал», — приводит слова Тейтума Clutch Points со ссылкой на радио Sports Hub.