183-сантиметровый Крис Пол исполнил аллей-уп данк во время тренировки «Голден Стэйт»

Новоиспечённый разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол во время тренировочного лагеря стал автором эффектного момента. Так, 38-летний баскетболист успешно реализовал аллей-уп данк после разбега.

Крис Пол исполнил аллей-уп данк во время тренировки:

Прошлым летом «Вашингтон Уизардс» и «Голден Стэйт» провели обмен, в результате которого Пол отправился к «Уорриорз», а столичная команда получила защитника Джордана Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м.

Отметим, что действующий контракт Криса рассчитан до конца сезона-2024/2025, где разыгрывающий заработает $ 30 млн. Это сумма не гарантирована баскетболисту. Предполагается, что летом 2025 года Пол станет неограниченно свободным агентом.