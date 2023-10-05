«Говорил это раньше и скажу ещё раз». Стивен Эй Смит оценил исторический статус Криса Пола

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит выразил мнение, что предстоящий сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — это лучшая возможность для новоиспечённого разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Криса Пол стать чемпионом лиги. Смит также определил исторический статус ветерана.

«Если Крис Пол не сможет сделать это сейчас, то он никогда не станет чемпионом. Он один из величайших разыгрывающих в истории НБА, входит в пятерку или шестёрку лучших разыгрывающих за всю историю — я говорил это раньше и скажу ещё раз. Не знаю, выиграют ли «Уорриорз» в этом сезоне, но это лучший шанс [для Криса Пола]», — заявил Смит в эфире программы First Take.

Прошлым летом «Вашингтон Уизардс» и «Голден Стэйт» провели обмен, в результате которого Пол отправился к «Уорриорз», а столичная команда получила защитника Джордана Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м.

Отметим, что действующий контракт Криса рассчитан до конца сезона-2024/2025, где разыгрывающий заработает $ 30 млн. Это сумма не гарантирована баскетболисту. Предполагается, что летом 2025 года Пол станет неограниченно свободным агентом.

Крис Пол исполнил аллей-уп данк во время тренировки: