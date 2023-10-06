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Джру Холидэй поблагодарил генменеджера «Портленда» Джо Кронина за обмен в «Бостон»

Джру Холидэй поблагодарил генменеджера «Портленда» Джо Кронина за обмен в «Бостон»
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Новоиспечённый разыгрывающий «Бостон Селтикс» Джру Холидэй рассказал, что генеральный менеджер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Джо Кронин проявил себя с лучшей стороны перед обменом между «Портлендом» и «Бостоном».

«Портленд» благословил меня. Джо Кронин проделал отличную работу, объяснив мне, как мне действовать дальше. Работать с ним было очень легко, и всё это стало возможным, за что я и благодарен», — приводит слова Холидэя обозреватель The Athletic Джаред Вайс в своих социальных сетях.

Отметим, что «Селтикс» выменяли опытного защитника Холидэя, закрыв позицию разыгрывающего после того, как расстались с Маркусом Смартом. За игрока «кельты» отдали Малкольма Брогдона, Роберта Уильямса, драфт-пик первого раунда в 2024 году и драфт-пик первого раунда 2029 года.

Шакил О'Нил тепло поприветствовал юных фанатов «Бостона»:

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