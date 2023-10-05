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Лиллард подал на развод со своей женой через пять дней после перехода в «Милуоки»

Лиллард подал на развод со своей женой через пять дней после перехода в «Милуоки»
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Знаменитый разыгрывающий Дэмьен Лиллард подал на развод со своей женой Кайлой Лиллард через пять дней после своего обмена в «Милуоки Бакс».

В заявлении о разводе, поданном в окружной суд округа Клакамас, говорится о «непримиримых разногласиях» между супругами, которые «привели к безвозвратному распаду их брака». Из документов следует, что в декабре 2022 года Кайла Лиллард переехала в дом в Западном Линне стоимостью $ 2,7 млн, а Дэмьен Лиллард остался в особняке супругов в Западном Линне стоимостью $ 7,7 млн. Согласно документам, в сентябре этого года Лиллард переехал в дом в Туалатине.

Адвокат Лилларда, Шон Менаше, не сразу ответил на просьбу о комментарии, а с самим Лиллардом связаться не удалось.

Появилось видео изготовления джерси «Милуоки» для Лилларда:

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