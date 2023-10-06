Стефен Карри и Крис Пол разыграли комбинацию во время тренировки «Голден Стэйт»
Разыгрывающие «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и Крис Пол приняли участие в тренировке калифорнийской команды в рамках подготовки к очередному сезону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Так, в социальных сетях появилось видео, где баскетболисты разыгрывают игровую ситуацию, которая завершается трёхочковым броском Карри.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».
Отметим, что «Голден Стэйт» в прошлом регулярном чемпионате НБА занял пятое место, одержав 44 победы при 38 поражениях. В плей-офф команда в первом раунде обыграла «Сакраменто Кингз» со счётом 4-3, но затем уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2-4.
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