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Стив Керр: в прошлом сезоне «Лейкерс» раскрыли «Голден Стэйт» и надавили на наши слабости

Стив Керр: в прошлом сезоне «Лейкерс» раскрыли «Голден Стэйт» и надавили на наши слабости
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал о поражении от «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф-2023 со счётом 2-4 в серии.

«В прошлом сезоне «Лейкерс» раскрыли нас. Они указали и надавили на наши слабости.

В прошлом году нам не удалось создать полноценную разностороннюю команду. Пересматривая ту серию, думая о ней, я вижу, как они прикрыли нас в защите – нам нечего было противопоставить. Надеюсь, в новом сезоне нам будет чем ответить», — приводит слова Керра Clutch Points.

Ранее Стив Керр во время тренировочного лагеря калифорнийской команды заявил, что команда намерена сконцентрироваться на игре в обороне и быть в десятке лучших клубов по соответствующим показателям.

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