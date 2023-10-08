Д'Анджело Расселл попал с центра площадки во время матча с «Голден Стэйт»

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт — 72:62 в пользу хозяев.

Разыгрывающий «Лейкерс» Д'Анджело Расселл под занавес первой половины отметился эффектным моментом, попав по кольцу с центра площадки. Однако три очка не зачитали, поскольку Расселл совершил бросок после сирены.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что прошлым летом 27-летний баскетболист заключил с «озёрниками» новый двухлетний контракт на общую сумму $ 36 млн. В сезоне-2023/2024 баскетболист заработает $ 17,3 млн.