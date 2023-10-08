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Д'Анджело Расселл попал с центра площадки во время матча с «Голден Стэйт»

Д'Анджело Расселл попал с центра площадки во время матча с «Голден Стэйт»
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На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт — 72:62 в пользу хозяев.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
08 октября 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
4-я четверть
95 : 83
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II, Куминга, Podziemski, Пол, Муди, Луни, Williams, Томпсон, Гаруба, Робинсон, Шарич, Davis, Уиггинс, Quinones, Карри, Johnson, Jackson-Davis, Гэй
Лос-Анджелес Лейкерс: Hood-Schifino, Расселл, Вандербилт, Дэвис, Реддиш, Винсент, Кристи, Хэйс, Принс, Castleton, Fudge, Baugh, Пиппен Мл., Lewis, Valerio-Bodon, Хатимура, Вуд, Hodge

Разыгрывающий «Лейкерс» Д'Анджело Расселл под занавес первой половины отметился эффектным моментом, попав по кольцу с центра площадки. Однако три очка не зачитали, поскольку Расселл совершил бросок после сирены.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что прошлым летом 27-летний баскетболист заключил с «озёрниками» новый двухлетний контракт на общую сумму $ 36 млн. В сезоне-2023/2024 баскетболист заработает $ 17,3 млн.

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